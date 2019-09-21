'Doğalgaza yakında yeni zam sürpriz olmaz...'

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Necdet Pamir, 'Ne yazık ki yakın bir gelecekte yeni zamların yapılması sürpriz olmaz. BOTAŞ zarar ediyor. Sübvansiyon ise yine halkın kesesinden yapılıyor' dedi.

2019'de yüzde 41 zamlanan doğalgaza ilişkin Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Necdet Pamir'den açıklama geldi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Pamir, "Türkiye, tükettiği enerjinin yüzde 30.5'ini doğalgazla karşılıyor. Bunun da tamamına yakını (yüzde 99.7) ithalatla sağlanabiliyor. BOTAŞ, doğalgaz ithalatını yaparken, bunun bedelini neyle ödüyor? Dolarla tabii ki. Doğalgaz faturamızı belirleyen bir diğer unsur da petrol fiyatları. Son dönemde petrol fiyatları aynı. Ama Aramco saldırısı ile bu durum değişti. Günlük 5.7 milyon varillik üretim devre dışı kaldı. Bu bir süre daha devam eder ve gaz alım fiyatlarımızı da olumsuz etkiler. Dolar artışının temel nedeni de, ekonomi ve dış politikadaki ısrarlı yanlışlıklar ve beceriksizliklerdi" dedi.

2017 Aralık'tan bugüne konutlarda kullanılan doğalgaza toplamda yüzde 64 zam yapıldığını, sadece 2019'da bu oranın yüzde 41 olduğunu vurgulayan Pamir, "Ne yazık ki yakın bir gelecekte yeni zamların yapılması sürpriz olmaz. BOTAŞ zarar ediyor. Sübvansiyon ise yine halkın kesesinden yapılıyor" diye konuştu.