Doğalgaz servisinde çalışan IŞİD infazcısı yakalandı

Bursa İnegöl'de İŞİD infazcısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda IŞİD komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Y.A.A. (50) gözaltına alındı.

Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği belirtilen şüphelinin, IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ve bu katliamları sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.’nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi. Y.A.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.