Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Holter cihazı takıldı, sonuçlar bekleniyor

HDP Milletvekili Necdet İpekyüz, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin 'Holter cihazı takıldı, sonuçlar bekleniyor' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ı ziyaret eden HDP Milletvekili İpekyüz, Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İpekyüz, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Demirtaş'a kalp ritmi ve tansiyonunu takip etmek için holter cihazı takıldığını söyledi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İpekyüz, cihazın ölçümleri sonucunda Demirtaş'a kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konulması halinde müdahale edileceğini bildirdi. İpekyüz, “Demirtaş'a bu hafta başına kadar tek müdahale cezaevi doktoru tarafından yapılıyor. Önceki gün sevk edildikten sonra kalp ritmi ve tansiyonu takip eden holter cihazı takılıyor. Diğer muayenelerin sonuçları ise normal çıkıyor. Morali çok iyi ama holter testinin sonucu henüz kesinleşmedi" dedi.