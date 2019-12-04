CHP'den Demirtaş ziyareti sonrası açıklama: Ölüm olursa sorumlusu buraya atanlar...

Edirne F Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördüklerini söyledi.

"Demirtaş geçtiğimiz salı günü sabah doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah bey (Zeydan) tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor. Burada ise cezaevi yönetimi hastaneye sevk edilmesini istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim, sayın Demirtaş Edirne'deki cezaevi yönetimiyle ilgili bir şikayeti yok, onların bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor" diyen Ağbaba, yaşananlara ilişkin şu aktarımlarda bulundu:

Birkaç gün geçiyor ve bu sefer avukatı aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapıyor. Aslında bu durumu kamuoyuyla paylaşmayacağını ancak 4 -5 gün geçince paylaştığını söylüyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bir ihmali olduğunu düşünüyor. Sayın Selahattin Demirtaş böyle bir rahatsızlığı 20 yıldan beri çektiğini söylüyor. Kalp rahatsızlığı ve nefes kesilmesinin 20 yılda, 20 kez olduğunu ancak 3 yıldan beri cezaevinde 20'nin üzerinde yaşadığını, yani 20 yılda yaşamış olduğu şeyi 3 yılda daha fazla yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla cezaevi koşullarının da etkisi olduğunu söylemek mümkün.

Maalesef gündeme gelmediği için yüzlerce insanın cezaevinden ölüsünün çıktığını söylüyor. Bu konunun gündeme gelecekse tüm mahkumların gündeme getirilmesi gerektiğin düşünüyor. Ayrıca burada sayın Demirtaş eğer kendisine bir şey olursa, ölüm olması halinde bunun sorumlusunun da kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor. Maalesef sayın Demirtaş bir zorlama hukukla burada bulunmaktadır. Kendisi dün sağlık kontrolünden geçiyor, kalp, nöroloji ve gastroya gidiyor ve hastalığıyla ilgili bir şikayeti olmadığını söylemek mümkün. Burada tabi Türkiye'de, CHP Cezaevi Komisyonu olarak yazdığımız raporlar var. Maalesef hasta, mahpus meselesi cezaevlerinin en önemli meselesi. İnsanlar kolay kolay sevke çıkamıyor. Bunun tekrar söylüyorum, sorumlusu buradaki cezaevi değil, sorumlusu bakanlıktır, her şeyi planlayan kişidir. Temel bir mesele, insanlar hem sevk problemi yaşıyor hem temel sağlık haklarından faydalanamıyor.