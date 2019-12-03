'Darbeden haberim yoktu' diyen askerler hakkında emsal karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'darbeden haberim yoktu' diyen askerlerin 'darbe teşebbüsüne yardımdan' cezalandırılmasını istedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin en son karara bağladığı Denizli darbe davasının gerekçesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Kararda, darbeye teşebbüs suçu yönünden suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme hususunda iştirak iradelerini ortaya koyan kişilerin hepsinin bu amaçla kurulmuş bir örgütün üyesi olmasının da gerekmeyeceği belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kararda ayrıca, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları ile suç işleme karar ve iradesine katıldıkları kanıtlanamayan ancak suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan, zaman, nitelik ve yakın zarar tehlikesine yaptığı katkı itibariyle bütün olarak darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren sanıkların eylemlerinin, “Anayasa’yı ihlale teşebbüs suçuna yardım etmek” suçunu oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu karar uyarınca, polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmediği, örgütsel bağları da kesin olarak ortaya konamayan asker sanıklardan, darbeyi öğrendikten sonra emirlere uymaya devam ettiği, bizzat fiili hareket edenlerin eylemlerini kolaylaştırdığı ve kışlalarına dönmedikleri anlaşılanlar “darbeye teşebbüse yardım”dan cezalandırılacak.