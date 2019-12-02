15 Temmuz'da Erdoğan'ı İstanbul'a getiren pilot hakkında dikkat çeken iddialar

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven, 'FETÖ davasından' beraat etmişti. Yurtseven’in 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra Bank Asya’ya para yatırdığı, FETÖ Ankara imamı Cemil Koca ile telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu olarak bilenen Barış Yurtseven’in “FETÖ’den beraat ettiği” davanın açılmasında, “iş değiştirmek için savcılıktan belge almak istemesinin” neden olduğu ortaya çıktı. Savcılığın, “Hakkımda FETÖ soruşturması olup olmadığının tarafıma bildirilmesini arz ederim” diye başvuran Yurtseven hakkında başlattığı soruşturma sonucunda, “FETÖ üyeliği” suçundan dava açtığı anlaşıldı. Yurtseven, Ankara’da yargılandığı davada geçen hafta beraat etti.

BANK ASYA'YA YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Pilot Barış Yurtseven’in dava dosyasında dikkat çeken ayrıntılar günyüzüne çıktı. İddianameye göre, 1997 yılından bu yana THY’de pilot olarak görev yapan Yurtseven, özel bir havayolu şirketinde çalışmak için başvuruda bulundu. Özel hava yolları şirketi, Yurtseven’den “hakkında herhangi bir soruşturma veya dava bulunup bulunmadığı konusunda” belge talep etti. Yurtseven, bunun üzerine, 14 Temmuz 2017 tarihinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “hakkında soruşturma veya dava olup olmadığının bildirir” evrak istedi. Yapılan araştırmada, FETÖ’nün finans kuruluşu olan Bank Asya’da bulunan hesabında, 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra, yüklü miktarda para artışı yapıldığı belirlendi.

ANKARA İMAMI İLE GÖRÜŞME

Emniyet’in savcılığa gönderdiği yazıda, şüphelinin, örgütün Ankara il imamı olan ve işadamlarından “himmet” adı altında para toplayan Cemil Koca isimli şahıs ile 2009-2014 yılları arasında birçok kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Emniyet raporunda, şüphelinin, “FETÖ üyelerince kullanılan ByLock isimli program kullanıcısı olan birçok şahıs ile FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında işlem yapılan birçok şahısla çok kez telefon görüşmesi yaptığı” tespit edildi. Yurtseven, savcılığa verdiği ifadesinde, “Bank Asya’ya 200 bin TL’lik para yatırma işleminin kendisi tarafından yapıldığını, bu parayı araç almak için bankaya yatırdığını” öne sürdü. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden Yurtseven, 15 Temmuz gecesi helikopterle Dalaman’a gelen Cumhurbaşkanı’nı aldığını, şahsi girişimiyle, tedbir amacıyla, ATA uçağının T.C.-1 olarak kullandığı çağrı adını, THY’nin herhangi bir yolcu uçuş seferi numarası olarak sistem üzerinde değiştirdiğini anlattı. Yurtseven, İstanbul’a inişten dolayı Cumhurbaşkanı’nın kendisine “takdir ve teşekkürlerini” ilettiğini belirtti.