Cumhurbaşkanlığın'da hatlar karıştı

Ulusal radyo yayıncıları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında Dolmabahçe’de bir araya geldi. Konukları AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile devlet memuru olan Altun birlikte karşıladı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP'li Yüksel Mansur Kılınç, 'Öyle görünüyor ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya başında bulunduğu kurumun bir devlet kurumu olduğunun farkında değil ya da Saray’ın Kalem-i Mahsusası pozisyonuna bir de AKP İletişim Sekreterliği görevini eklemek istemektedir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat günü İstanbul Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde bazı radyo kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Radyo yayıncılığının sorunlarının konuşulduğu belirtilen toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da katılarak Fahrettin Altun ile birlikte konukları karşıladı.

Toplantıdan sonra İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabında yayımlanan açıklamada, "Türk radyoculuğunun seçkin isimleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile bir araya geldi" denildi.

Mahir Ünal da kişisel Twitter hesabından “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sn. Fahrettin Altun‘un ev sahipliğinde ulusal radyo yayıncıları ile bir araya geldik..” şeklinde paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sn. @fahrettinaltun’un ev sahipliğinde ulusal radyo yayıncıları ile bir araya geldik. Taleplerini en kısa zamanda çözüme ulaştırma sözü verdik. İlgi ve katılımları için medyanın gizli kahramanları tüm radyocularımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/hd9dVcaX8x — Mahir Ünal (@mahirunal) February 7, 2020

'ALTUN, BAŞINDA BULUNDUĞU KURUMUN FARKINDA DEĞİL'

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı'na ait bir makamı, AKP’nin parti faaliyetlerinin hizmetine sunmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletcekili Yüksel Mansur Kılınç, kurumun "genel bütçeli bir kamu kuruluşu" olduğunu hatırlattı.

Saray’daki kuruluşlar eliyle yapılan “parti devleti” uygulamalarına her gün bir yenisinin eklendiğini söyleyen Kılınç, “Öyle görünüyor ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya başında bulunduğu kurumun bir devlet kurumu olduğunun farkında değil ya da Saray’ın Kalem-i Mahsusası pozisyonuna bir de AKP İletişim Sekreterliği görevini eklemek istemektedir” ifadelerini kullandı.

'ÜNAL'I DAVET ETME YETKİSİ YOK'

Kılınç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı'na ait bir makamda başkanlık yaptığı toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı davet etme yetkisinin olmadığını belirterek, “Tarafsız olması gereken kamu kuruluşunun bir siyasi partinin Genel Başkan Yarımcısı ile ortak faaliyet yürütmesi Anayasamıza ve yürürlükteki yasalarımıza tamamen aykırıdır” dedi.

Türkiye’de radyoların RTÜK yasası çerçevesinde yayın yaptığını, RTÜK’ün de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğunu belirten Kılınç, “İletişim Başkanlığı, bir siyasi parti genel başkan yardımcısı ile yürüttüğü bu faaliyet ile RTÜK’ü de devre dışı bırakmıştır. İletişim Başkanı, RTÜK’ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisine el koyarak bu yetkiyi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısına sunmuştur” dedi.

'TOPLANTIDA RTÜK TEMSİLCİSİ YOK'

Kılınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Radyoların sorunlarının konuşulacağı belirtilen toplantıda RTÜK temsilcisi yok. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM) temsilcisi yok ama Ak Parti Genel başkan yardımcısı var. Saray’ın İletişim Başkanı ve onun ilişkili olduğu SETA eliyle yürüttüğü medya operasyonlarında öyle anlaşılıyor ki sıra radyolara gelmiştir.

WhatsApp üzerinden yandaş gazetelerin manşetlerini belirleyen, televizyon tartışma programlarındaki yandaş konuklara talimatlar yağdıran, SETA eliyle medya mensuplarını fişleyen, TRT’yi 'Tekadam Radyo Televizyonu'na dönüştüren, Anadolu Ajansı’nı seçim manipülasyonlarının merkezi haline getiren, şehit haberlerinde bile kendi ismini en başa koyup ayrımcılık yapan İletişim Başkanlığı, derhal kendi anayasal görev ve sorumluluk alanına dönmelidir."

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir de yazılı soru önergesi verdi.