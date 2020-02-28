'Çocukların sıkıştıkları bilgisi dün geldi bunu Savunma Bakanına ilettim'

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce TSK askerlerinin bölgede sıkıştığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ilettiklerini açıkladı.

İdlib’te yaşanan saldırının ardından Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce TSK askerlerinin bölgede sıkıştığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ilettiklerini açıkladı.

Ağıralioğlu, TSK'nın saldırıyı ön görecek askeri yeterliliğe sahip olduğunu belirterek, "Bana dün gelen bir bilgide çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı'na ilettim. Bir hava saldırısı bekleniyordu demek ki. Hava kuvvetlerimizin buna dair bilgisinin olması gerekirdi" dedi.,