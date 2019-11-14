CHP'li Öztrak: Ziyaret sadece Erdoğan'ın Trump'la ilişkisini kurtardı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın ABD ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere dair bir sorunu çözmediğini belirterek 'Erdoğan Trump ile ilişkisini kurtarmıştır. Uçan saraylarla ABD'ye gidip lüks otellerde kalınmış, fatura 82 milyonun üzerine bırakılmıştır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin "ulusal çıkarları ilgilendiren hiçbir sorunu çözmediğini" söyledi. Öztrak "Bu seyahat ilişkilerimizin düzelmesini değil, siyaseten sıkıntılı ilişkisi olan iki kişiyle ilgilidir. Erdoğan Trump ile ilişkisini kurtarmıştır. Uçan saraylarla ABD'ye gidip lüks otellerde kalınmış, fatura 82 milyonun üzerine bırakılmıştır" dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- "Trump ve Erdoğan’ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır."

- "ABD’nin Suriye’deki pozisyonu ve terör örgütünün Suriye’deki uzantısına bakış açısı değişmemiştir."

'MEKTUP ORTA YERDE DURUYOR'

- "Maalesef bu hakaret dolu kağıt parçası orta yerde durmaktadır. ABD Başkanından özür ve pişmanlık ifadesi duymadık. Sorunlar hala ortada durmaktadır."

- "FETÖ ile ilgili herhangi bir gelişme yoktur."

- "F-35 ve S-400’lerin meselesi ortadadır."

- "Kongrede bekleyen Türkiye’nin çıkardığı çatışmaya karşı yasa hakkında da bir gelişme kaydedilmemiştir."

- "Halk Bank Davası halen ABD yargısında Demokles’in kılıcı gibi beklemektedir."

- "Suriye’deki tampon bölgenin sınırları ve Suriyeli sığınmacıların ne kadarının bu bölgelere yerleştirileceği, bunun finansmanının nasıl karşılanacağı hala karara bağlanmamıştır."

- "Ama ABD Suriye’deki petrol bölgeleri benim demektedir. Petrolü aldım diyor. Eee... Bu durumda Suriye’nin toprak bütünlüğü ne oluyor?"

'ABD BAŞKANI TOPU AVRUPA'YA ATTI'

- "Yine ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının ne olacağı konusunda ABD Başkanı topu Avrupa’ya atmıştır."

- "Anlaşılan tüm masraflar ülkemizdeki tüyü bitmedik yetimlerin sırtına bırakılacaktır."

- "Bu seyahat ilişkilerimizin düzelmesini değil, siyaseten sıkıntılı ilişkisi olan 2 kişiyle ilgilidir. Erdoğan Trump ile ilişkisini kurtarmıştır. Uçan saraylarla ABD'ye gidip lüks otellerde kalınmış ; fatura 82 milyonun üzerine bırakılmıştır."

- "AKP Genel Başkanı Erdoğan verdiği sözü tutacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ülke ekonomisinin durumu ortada. Bu ziyaret başka skandalları göz önüne sermiştir. Milletin vergileri dış politika hataları için harcanmamalıdır."

'ERDOĞAN'IN İADE ETTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ TERÖRİSTLER KİMDİR?'

- "Erdoğan basın toplantısında teröristleri iade ettiklerini söylemiş aynı şeyi Trump'tan istemiştir. Bu teröristler kimdir?"

'ZABIT TUTULDU MU?'

- "Görüşmeye dair zabıt tutuldu mu? Beyaz Saray'da maalesef ayakta kalan kendisine sandalye dahi verilmeyen Dışişleri Bakanı'ndan bekliyoruz."

- "Ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren hiçbir sorun çözülmemiştir. Saray sosyetesi çok mutlu. Bu mutluluğun sebebi nedir? Bu bize şunu gösteriyor: Sarayın gündemi milletimizin gündeminden farklıdır."

- "'Tel Abyad ve Resulayn'da beklediğimiz olmadı YPG çıkmadı' diye uçakta Sayın Erdoğan açıklamalar yapmıştı. Ama oraya gidildi, 'her şey çok güzel her şey çok mükemmel' diye açıklamalar yaptı. Bunlar da gerçekten sıkıntı yaratan manzaralar.

- (Serkan Gölge'nin ev hapsi) "Gönder dedim gönderdi diyor. Ev hapsi kararı veren mahkemeymiş hakimmiş bunların bir önemi yok."