CHP'den Soçi açıklaması: Akıl alır gibi değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Rusya ile yaptığımız anlaşmada rejim güçlerinin orada bulunmasını hatta anlaşmanın öyle bir yeri var ki akıl alır gibi değil, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan da var' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Rusya’nın Soçi mutabakatına ilişkin konuştu. “Kan akmayacaksa iyi bir şeydir. Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır ama dün attığımız imza neyi gösteriyor? Dünkü anlaşma Amerikan tezini doğruluyor" diyen Özel, "Rusya ile yaptığımız anlaşmada rejim güçlerinin orada bulunmasını hatta anlaşmanın öyle bir yeri var ki akıl alır gibi değil, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan da var. Yani Türkiye, Suriye’den terör odaklarını uzaklaştırmaya daha doğrusu kendisinden ileri itmeye uğraşırken Türkiye’ye güvenli bölge tanımlaması yaparken Türkiye’ye yasaklı bölgede tanımladılar" ifadesini kullandı.