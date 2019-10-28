CHP PM üyelerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

CHP Parti Meclisi üyesi 30 kişi hakkında, 15 Temmuz sonrası imza attıkları bildiri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Milletvekili olan Parti Meclisi üyeleri hakkında ise dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip Meclis'e gönderileceği belirtildi.

CHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımladığı bildiri nedeniyle, 30 Parti Meclisi (PM) üyesine, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bildiride 60 kişilik CHP PM üyelerinin tamamının imzası bulunsa da, 30’u milletvekili olduğu için dokunulmazlık nedeniyle haklarında dava açılamıyor. Habere göre, milletvekili olan PM üyeleri hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.

CHP'nin davaları izlemesi için PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Ömer Koçak’ı görevlendirdiği belirtildi. Haberde ilk davanın eski PM üyesi ve eski milletvekili Mehmet Tüm hakkında olduğu söylenirken, ilk duruşmanın 31 Ekim'de, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği ve CHP avukatlarının ilk duruşmada, PM üyelerine tek tek dava açılması, davanın toplu yürütülmemesi nedeniyle itirazda bulunacağına yer verildi.

'YARGI SİLAH OLARAK KULLANILIYOR'

Habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, “Bizi yıldırıp korkutacaklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Biz doğruları söylemeye ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Bu muhalefete yönelik haksız ve ağır bir saldırıdır. Yargı silah olarak kullanılıyor. Biz gerçekleri kamuoyunun önüne koyduk. Türkiye'de düşünce özgürlüğünün olmadığının kanıtıdır bu dava. Geri adım atmayacağız” dedi.

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlk dava 31 Ekim’de Ankara’da bana açıldı. Tüm dostlarımızı bu davaya destek olmaya çağırıyorum" dedi.