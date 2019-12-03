CHP heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşecek

CHP'den 3 kişilik bir heyetin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edeceği açıklandı.

CHP'den bir heyet, rahatsızlık geçiren eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, bugün öğlen saatlerinde Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edeceklerini söyledi.

Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini söyleyen Emre, sağlık durumu hakkında da bilgi alacaklarını dile getirdi.

Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" demişti.

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir.”

Demirtaş ise yaptığı açıklamada, "Halkımız bilsin böyle bir hastalığım var" demişti.