HDP’li vekillerle görüşen Demirtaş: 'Böyle bir hastalığım var'

Selahattin Demirtaş’ın bir hafta önce cezaevinde bilincini kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından HDP’li vekiller Katırcıoğlu ve İpekyüz, Demirtaş ile görüştü. CHP’den 3 kişilik bir heyetin de Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceği açıklandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından HDP’li vekiller Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz Edirne F Tipi Cezaevi’nde Demirtaş ile görüştü.

Demirtaş’ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Bilgi, ağabeyinin bir hafta önce cezaevinde bilincini kaybettiğini açıklamıştı.

Katırcıoğlu, Demirtaş’la görüşmeyi şöyle anlattı: “Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş’ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş’ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş.”

'HAPİSHANE YÖNETİMİNDEN YANA BİR SIKINTISI YOK'

Demirtaş’ın hastaneye sevki konusunda cezaevi yönetimini suçlamadığını belirten Katırcıoğlu “Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat ‘bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok’ diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor.”

CHP'DEN BİR HEYET ZİYARET EDECEK

Öte yandan CHP'den 3 kişilik bir heyetin de Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edeceği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin, Demirtaş'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşaması nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.