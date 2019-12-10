Çeviri krizi: TÜSİAD'a kızdı, kürsüden indi

TÜSİAD'ın 'Çin' konferansına davet edilen eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için İngilizce konuşması istenince duruma tepki gösterip kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak, Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa davet edilen eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çeviri krizi sonrası kürsüyü terk etti.

Almanca olarak konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına gelen görevli, Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.

Duruma tepki gösteren Wulff, "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.