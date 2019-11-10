Çağlayan Adliyesi'nde intiharlar için ağ önlemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üst katlardan yaşanabilecek intihar girişimlerine karşı Anadolu Adalet Sarayı’ndaki ağlı önlemin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da uygulanacağını açıkladı.

Eksi üçüncü katındaki C Blok Atrium alanından yukarı doğru 11 kat bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda, intihar girişimlerine karşı Anadolu Adalet Sarayı’ndakine benzer ağlı önlem alınacağı bildirildi.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ağlı önlemin uygulanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Habere göre, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen de “AVM’lerde galeri boşlukları ağlarla kapatılıyor. Boşluklardaki korkulukların boyu yükseltiliyor. Galeri boşlukları büyük yapılarda mekândaki görüş mesafesi için çok önemlidir. Bu boşluklar ağlarla çevrilebilir. Riskli bölgeler esnek misina ağlar ile kapatılabilir” önerisinde bulundu.