Burhan Kuzu’nun ‘terörist’ suçlaması ifade özgürlüğü sayıldı

CHP’li Cihan Yaşar ve ailesine ‘terör örgütü mensubu’ dediği için hakkında suç duyurusunda bulunulan AKP'li eski vekil Burhan Kuzu’nun sözleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirildi, soruşturma açılmadı.

AKP’li eski İstanbul milletvekili Burhan Kuzu’nun CHP’li Cihan Yaşar ve ailesini “terör örgütü mensubu” olmakla suçlaması üzerine verilen suç duyurusunda savcı soruşturmaya yer olmadığını karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düğününe katıldığı CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeni Cihan Yaşar, kendisini ve ailesini “terör örgütü mensubu” olmakla suçlayan AKP’li eski milletvekili Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cihan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcının Kuzu’nun sözlerini “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek soruşturmaya yer olmadığına karar verdiğini duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yaşar "Kuzu hakkında vermiş olduğum suç duyurusu bakın ışık hızıyla nasıl sonuçlanmış! Neymiş savcı bana ve tüm aileme terör örgütü mensubu demesini ‘ifade özgürlüğü’ kampsamında değerlendirilmiş ve SORUŞTURMAYA YER YOK denilmiş!” diye yazdı.

Yaşar “Bize yapılınca İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ halk yapınca TUTUKLA! Bu kanunlar mevkiye şahsa özel mi işleniyor? Tabi ki itiraz edeceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz!” mesajını paylaştı.

Bize yapılınca İFADE ÖZGÜRLĞÜ halk yapınca TUTUKLA! Bu kanunlar mevkiye şahsa özel mi işleniyor? Tabiki itiraz edeceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz! — Cihan Yaşar (@cihanyasar72) October 15, 2019

Burhan Kuzu, İmamoğlu’nun düğününe katıldığı Yaşar ailesi için “terör örgütü mensubu” demiş, daha sonra aileden özür dilemişti.