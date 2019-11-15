Binlerce yıllık tarih yok olma tehlikesi altında

Niğde'de bulunan pek çok tarihi yapının tehlike altında olduğu ortaya çıktı. Milattan önceye ait yazıtların korunmadığı için aşındığı anlaşılırken, 500-600 yıllık tarihi hamama kalorifer peteği konduğu belirtildi.

MÖ 738-710 yıllları arasına tarihlenen Niğde'deki ilk maden antlaşması kitabesi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Niğde'deki tarihi değerlerin korunmadığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde Bolkar Dağları'nda Tabal Krallığına ait bir yazıt saptanmıştı. Yazıt milattan önce 738-710 yılları arasında tarihlendirildi. En eski maden ocağı yazıtı olduğu ifade edilen yazıtın 2015 yılında güneş, yağmur, kar gibi etkenlerin ve doğanın aşındırdığı saptandı. Burada bir çatı uygulamasının yapılacağı belirtilmişti. Dört yıldır neden yapılmadı? Yazıtın bir örneğinin çıkartılıp Niğde Müzesi Hitit teşhirinde sergileneceği ifade edilmişti. O da gerçekleşmedi. Hâlihazırda yazıtın son hâli nedir, biliyor musunuz?” diye konuştu.

Niğde'nin 10 bin yıllık zengin tarihi değerlerine rağmen gereken desteği alamadığını söyleyen Gürer, “Tarihi değerler korunmadı, define avcılarının talanına uğradı. İlk maden antlaşması kitabesi yok oluyor” dedi. Gürer, Niğde'de felsefe kurultaylarının toplanacağını, Tyanalı Apollon’un dünyaya tanıtılacağını da hatırlatarak, kentte yeni bir müze ve kültür merkezine ihtiyaç olduğunu belirtti.

'MÜTEAHHİT KAÇTI'

CHP'li Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:

“Bor'da Milattan Sonra 1407 yılında yapılan ibadete açık Alâeddin Camii'nin bir sütunu göçtü, üç yıldır kapalı. Bu büyük caminin onarımı ne zaman yapılacaktır? Bor'da yine Osmanlı'dan kalma Yeni Hamam, altı yıl önce onarıma alındı, belediyenin karşısında, kentin ortasında. 'Müteahhit üçüncü kez kaçtı' deniyor.”

'ELEKTRİK SİSTEMİ PARAMPARÇA'

“Altunhisar Keçi Kalesi, Murtandı Kalesi, Ulukışla Köyü Avören, Yeşilyurt Asmaz Kalesi, Kilise, Kral Mezarları, Tepeköy Kral Mezarları, Kayardı Yer Altı Şehri, Yeşilgölcük Yer Altı Şehri, Karaatlı Kral Mezarları, Kavlaktepe Yer Altı Şehri harap durumdadır. Kavlaktepe Yer Altı Şehri ışıklandırılmış, sözde turizme açılmıştı. Aladağlar'ın gidiş yolu üzerindeki bu yere gittiğim zaman elektrik sistemi dahi paramparça durumdaydı. Kemerhisar Tyana kazıları bir yıla yayılmalıdır. Güney Kapadokya'nın başkenti sayılan Tabal Krallığına başkentlik yapmış bu bölgedeki kazılar, Türkiye Orta Anadolu tarihine ışık tutacak donanım ve bilginin ortaya çıkmasına yol açacaktır.”

'500-600 YILLIK HAMAMA KALORİFER PETEĞİ KONMUŞ'

“Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bazı onarımlarda vakıf eserlerine günümüze ait düzenlemeler ekleniyor. Yani bir bakıyorsunuz, kalorifer peteği konmuş tarihi beş yüz, altı yüz yıllık hamama. Bunu anlamak mümkün değil. Aslına uygun onarımlar yapılmıyor. Onarım yapılan yerlerde özelliği olan kimi tablolar, panolar sonradan yok oluyor. Bunun yanında, Kale çevresiyle ilgili bir proje var, on yıldır söyleniyor, bir türlü bu proje de gerçekleşmedi.”