Hasankeyf’te tarihi çarşı boşaltıldı, esnaf dükkanını yaktı

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi, temmuz ayının ortasından itibaren su tutulmaya başlanan ve 50 yıl ömrü öngörülen Ilısu Barajının suları altında bırakılmak isteniliyor. Tarihi eserlerin yeni yerleşkeye ‘taşınması’ devam ederken, tepkiler de sürüyor.

Tarihi Hasankeyf’te 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin ‘taşınması’ için tarihi çarşının esnafına, çarşıyı boşaltmaları için verilen süre önceki akşam saat 18.00’da bitti.

Bazı esnaflar büyüdükleri dükkanlardan hüzün içinde taşınmak zorunda kalırken bir kısmı ise yeni yerleşkede kendilerine yer verilmediği için taşınamadı. Bu duruma tepki gösteren Ali Aslankılıç adlı bir esnaf eşyalarını dükkanıyla yakarak, “Kalpleri soğuklar gelip ısınsın artık” ifadesini kullandı. Tarihi çarşının yıkımı da dün itibariyle başladı. Batman ile Hasankeyf’i bir birine bağlayan eski yol da trafiğe kapandı.

TARİHİ ÇARŞISI BOŞALTILDI

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin taşınması için Hasankeyf’in tarihi çarşısı olan Kale Sokağı yıkılacak. Esnafın taşınması için tarihi çarşı boşaltılması için verilen süre önceki akşam saatleriyle doldu. Esnaflar büyüdükleri dükkanlardan hüzün ve acı içinde taşınmak zorunda kaldı. Bazı esnaflar ise tarihi ilçenin yıkımını protesto etmek için bir süre daha çarşıda kalacaklarını belirtti. Bazı esnaflar ise yeni yerleşkede kendilerine yer verilmediği için taşınamadı.

‘YIKIMA BAŞLANDI’

Pazar günü itibariyle son yerli ve yabancı turistlerini ağırlayan tarihi çarşının bulunduğu Kale Sokağı ise kepçe ve dozerlere teslim edildi. İş makinelerinin dün itibariyle yıkımına başladığı çarşıda çalışmaya bugün de devam edileceği belirtildi.

‘ESKİ YOL TRAFİĞE KAPATILDI’

Batman ile Hasankeyf’i bir birine bağlayan ve 1955’te trafiğe açılan eski yol da trafiğe kapandı. Hasankeyf’e ulaşım artık, yeni yerleşkeden geçen yeni yoldan yapılacak.