‘Barış akademisyenleri’ göreve iadelerini istedi

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen akademisyenler 6 ilde yaptıkları eş zamanlı açıklamayla göreve iadelerini istedi.

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle ihraç edilerek, haklarında davalar açılan “Barış Akademisyenleri” İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Diyarbakır’da eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki valilik önünde bir araya gelen akademisyenler "Gasp edilen haklarımızı geri alacağız" yazılı pankart açtı.

Akademisyenler adına açıklama yapan Fikret Uyar, 822 akademisyene dava açıldığını, AYM’nin kararıyla 522 akademisyenin beraat ettiğini dile getirdi. Halen beraat etmeyen akademisyenlerin olduğunu belirten Uyar, hâlâ gasp edilmiş haklarını geri alamadıklarını söyledi ve "Ne üniversitelerimize dönebildik, ne de pasaportlarımızı geri alabildik” dedi.



OHAL Komisyonu’nda bekleyen 33 bin dosyanın olduğunu ifade eden Uyar, komisyonun sorunları çözmediğini, aksine adaleti geciktirdiğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

‘OHAL KHK’LARI KALDIRILMALI, KOMİSYON LAĞVEDİLMELİ’

“– Araştırma görevlisiyken ihraç edilenlerin güvenceli bir kadroda işe dönüşü sağlanmalıdır. Öğrenimini sürdürenler öğrenim gördükleri kurumlarda görevlendirilmeli, doktorasını bitirenler doktor öğretim görevlisi olarak atanmalıdır. Doçentlik ve profesörlük koşullarını yerine getirdiği halde kadro ataması askıya alınan Barış Akademisyenleri hak kazandıkları kadrolarıyla göreve dönmelidir.

– İşe alımda güvenlik ve arşiv soruşturması şartı, Anayasa’nın 20. Maddesi’nde güvence altına alınan ‘özel hayata saygı’ hakkına müdahaledir. Buna derhal son verilmelidir.

– KHK’larla ihraç edilen barış akademisyenlerinin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Pasaportları derhal geri verilmeli, bütün hak kayıpları tazmin edilmelidir.

– Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmeli, OHAL KHK’ları kaldırılmalı, OHAL Komisyonu lağvedilmelidir. Taraf olunan uluslararası antlaşmalara ve hukuk kurallarına uyularak toplumsal barışın önü açılmalıdır. Barış talebimizin arkasındayız. Barış sözümüzü çoğaltacağız. Gasp edilen haklarımız için diğer kamu emekçileriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.”

