İş Bankası'ndan CHP hisseleri açıklaması

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankadaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankadaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri yönündeki tartışmalara ilişkin, "Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Ana hissedarın mülkiyet haklarıyla, bankanın performansıyla, bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yok" dedi.

İş Bankası ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için yapılan basın toplantısında konuşan Bali şunları söyledi:

“İş Bankası'nın 25 bin kadar çalışan bir o kadar da emekli, dul ve yetim şeklinde üyeleri var. Çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yoğunluk çerçevesinde yönetim kurulunda üye sayısı itibari ile de çoğunluğu oluşturuyor. Yani karar alma mekanizmaları açısından oldukça açık, net ve şeffaf bir durum var. Diğer taraftan Atatürk'ün kuruluş sırasında koymuş olduğu kaynağın bugün ve kendi vasiyetlerinin bir gereği olarak CHP tarafından temsili söz konusudur ve geri kalanı da halka açıktır.

Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Zannediyorum böyle bir cevap yeterlidir.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin düzenlemenin bir an önce yapılmasını istemişti.