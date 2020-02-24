Bakan açıkladı: İstanbul'da 7615 bina acil şekilde yıkılmalı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem riski nedeniyle İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İran'da yaşanan depremin ardından Van'da yaşanan yıkıma ve deprem tehlikesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Van'da ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" diyen Bakan Kurum, Van'daki depremde hasar gören yapılarla ilgili hak sahibi vatandaşlara kalıcı konutlar için çalışma başlatıldığını söyledi.

Kurum ayrıca, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

İSTANBUL'DA YIKIM

Bakan Kurum İstanbul'a ilişkin deprem tartışmalarıyla ilgili ise, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor" dedi.