Atatürk'e hakaret edip milletvekili odasını basan bürokrat için ihraç kararı

10 Kasım'da yaptığı paylaşımla tepki çeken ve geçtimiz günlerde Meclis'te İYİP'li milletvekili Yasin Öztürk'ün odasını basıp saldırı girişiminde bulunan Tarım Bakanlığı bürokratı Said Dağdaş'ın kamu görevlerinden ihracı kararlaştırıldı.

10 Kasım'da yaptığı sosyal medya paylaşımında Atatürk için "İslam'la savaşan diktatör" diyen Tarım Bakanlığı bürokratı Said Dağdaş'ın kamu görevinden ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık tarafından 14 Kasım 2019'da açığa alınan Dağdaş, kendisini eleştiren ve soru önergesi veren İYİP milletvekili Yasin Öztürk'ün Meclis'teki odasını basıp, saldırı girişiminde bulunmuştu.

Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda Dağdaş'ın ihracı istendi.

Tarım Bakanlığı'na bağlı birimde Şube Müdürü olarak görev yapan Dağdaş, 9 Kasım 2019 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyada en gülünç olay yaşanacak yine… Yarın 10 Kasım. O diktatörlük hala esiyor. Bu millet, 23 Nisan 1923'e kadar Mustafa Kemal ekibini kahraman bilir. 1924 sonrası Mustafa Kemal adını ve kemalini çatır çatır kırıp atmıştır. Bu nedenle kahramanlığı sonrasında diktatörlüğü görmüştür. Hem de İslam'la savaşan diktatör” diye yazmıştı.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e TBMM'de saldırı girişiminde bulunan Dağdaş polis tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Dağdaş'ın Meclis'e girişi yasaklanmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.