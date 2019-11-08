Arınç'tan 'KHK faciadır' açıklaması: Söylememeliydim...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 'KHK faciadır' sözlerinden geri adım attı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, AKP içinde tartışma konusu olan ve Erdoğan'ın da tepki gösterdiği "KHK faciadır" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Arınç, "Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti. İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok. Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı’nın yanındayım" derken, "Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti" ifadesini kullandı.

Programda Nedim Şener'le de tartışan Arınç, "Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. En azından bir gazetecilik dayanışması için bile arkadaşınıza bakmıyorsunuz" dedi.

Nedim Şener'in Ergenekon ve Balyoz'un rövanşını almaya çalıştığını belirten Arınç, "Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldımı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor" diye konuştu.

Bunun üzerine Şener, "Evinize temizliğe gelen daire başkanı kim? Pompacılık yaptığını belirttiğiniz Danıştay eski üyesi kim?" diye sordu.

Arınç yanıt olarak, "KHK faciadır demiştim ama senin (Şener) konuşman tam bir facia" dedi.