Akşener'den Erdoğan’a: Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenirken, '18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin, bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle: Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki iç savaşa göndermeye hayır dedik. Taraf olmadan bu anlaşma korunabilir dedik. Dinletemedik. Devlet işlerinden anlamamakla itham edildik. 8 Ocak’ta Putin geldi bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Erdoğan’ın dostu Putin iki dakikada ikna edivermiş. Teröristle müzakere mi olur diyen Sayın Erdoğan Putin söyleyince anında ikna oldu. Kendi ülkesini dinlemeyen biri bir gün ABD’den ertesi gün Rusya’dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor.

Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Attığın her tripte binlerce insan ekmeğinden oluyor farkında mısın? Senin görevin başa kim gelirse gelsin o ülke ile ilişkileri geliştirmek ticareti büyütmektir. 18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin, bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

Türkiye, milli menfaatleri için her yere asker gönderebilir. Ben barış için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum bunun diplomasiye karşı olmasındandır. Eyy darbeci sen kimsin diyerek asker gönderilmez. Sanırsın bölge demokrasinin beşiği. O ülkenin iç işlerinden sana ne? Suriye ile kanlı bıçaklı, Amerikan şirketlerinin Suriye'de inşaat için 700 milyon dolar harcayacağını biliyor musun?

Bir tartışma konusu da Kanal İstanbul. Uzmanlar uyarıyor ama Erdoğan ille de yapacağız diyor. Herkes bu kadar karşı çıkıyorken neden bu kadar ısrarcısınız sayın Erdoğan. Bizim için milletimizin çıkarları her şeyin ötesindedir.