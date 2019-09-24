Akşener: Erdoğan 2023’te seçilemez

Meral Akşener, Erdoğan'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması durumunda seçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda seçilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Akşener, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı.

Meral Akşener, Erdoğan’ın "İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder" sözünü hatırlatan Fatih Altaylı’ya, “2023’e kalır da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan tekrar seçilir mi diye kendi kendime sorarsam soruyu… Sayın Erdoğan’ın ister 2023’te isterse daha önce yapılacak seçimlerde, bugünkü tabloda, şu an itibariyle, İstanbul özelinden yola çıkarak cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil” yanıtını verdi.

İYİP ERDOĞAN’A DESTEK VERİR Mİ?

"Bu trend değişir mi?" sorusunu Akşener “2023’te Sayın Erdoğan’ın seçilemeyeceğini söylüyorum. 25 yıl aktif politika yapmış iyi kötü tecrübesi olan bir insan olarak” şeklinde yanıtladı.

İYİP'in Erdoğan’ı desteklemesi ihtimali olup olmadığı sorusuna ise Akşener, “Bizim Erdoğan ve Ak Parti’ye yönelik itirazlarımız sürüyor. Burada bir değişiklik yok” dedi.