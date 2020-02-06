AKP'nin Bankacılık Kanunu'nda değişiklik önerisi Meclis'te

AKP'li milletvekilleri Bankacılık Kanunu'nda değişiklik içeren teklifi Meclis'e sundu. Değişiklikle bankaları tehlikeye düşüren imza yetkisi kaldırılacak ve Varlık Fonu ile yapılan işlemler kredi sınırlamasına tabi tutulmayacak. Kalkınma ve yatırım bankalarının yeni finansman yöntemleri de kredi sayılabilecek.

AKP'li milletvekilleri Bankacılık Kanunu'nda değişiklik içeren teklifi TBMM'ye sundu. Teklif bankaları tehlikeye düşüren imza yetkisini kaldırıyor ve Varlık Fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmamasını amaçlıyor. Bloomberg HT'nin haberine göre teklif şu değişiklikleri getiriyor: - Bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. - Varlık fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlanıyor. - Kalkınma ve yatırım bankalarının yeni finansman yöntemleri kredi sayılabilecek. - Banka ücret- komisyonlarına dair yetki TCMB'ye verilecek. - İçeriden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırı 3 yıla çıkartılacak. - Manipülasyon suçunun cezasında alt sınır üç yıla çıkartılacak. - BDDK'ya bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor. - BDDK'nın bankalardan program isteme yetkisi genişletiliyor. - Bankaların bilgi sistemlerinin yurtiçinde tutulmasında BDDK karar almaya yetkili olacak. - Hangi işlemin manipülasyon kapsamında olacağı BDDK tarafından belirlenerek RG'de çıkacak. - Altyapı yatırımı menkul kıymetleştirilmesi öneriliyor. - Faktoring kuruluşunda olacak sermaye 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltiliyor. - Yurtdışındaki örneklerden yola çıkarak teminat yöneticisi kurumu ihdas ediliyor. - Ayrılma hakkı kullanımında ağırlıklı ortalama yerine adil bedel öngörülüyor.