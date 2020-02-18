AKP'li sendikadan üyelerine indirimli estetik kampanyası

Eğitim emekçilerinin birçok sorunu varken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen, üyeleri için yüzde 50 indirimli estetik kampanyası başlattı.

Eğitim-Bir-Sen, üyelerine ve yakınlarına indirimli estetik kampanyası başlattığını duyurdu.

İstanbul Eğitim-Bir-Sen 4 Nolu şubenin sosyal medya hesabından 'İndirimli Anlaşmalarımız' başlığı altında yapılan duyuruda, "Sendikamız ve estetik ve güzellik merkezi arasında üyelerimiz ve yakınlarını kapsayan yüzde 40 ve yüzde 50 oranlarında indirim anlaşması yapılmıştır. Üyelerimize hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'ten Ökkeş Taşkın'ın haberine göre, Eğitim-Sen MYK üyesi Özgür Bozdoğan, "Bu durumu üyelerinin temel hizmet gereksinimi olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir sendikanın sınıfının sorunlarına yabancılaşması trajik bir örnek. Bu noktaya gelmiş bir sendikanın Toplu İş Sözleşmesi’nde (TİS) temsil yetkisi bulunması çok acı bir olay. Biz bu sendikanın sınıfının sorunlarını çözdüğünü düşünmüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Eğitim-Sen 2 Nolu şube başkanı Kazım Yılancı da Eğitim Bir-Sen’in yaptığı anlaşmaya ilişkin olarak, "Bu ülke yangın yerine dönmüş vaziyette iken, estetik sorunun ilk sıralarda olması çok acı" dedi.