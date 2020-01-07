AKP 5 bin lojmanı satışa çıkarıyor

AKP, kamu kuruluşlarına ait lojmanları satışa çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda 5 bin lojmanın satışı hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu kuruluşlarına ait lojmanlardan 5 binini satmaya karar verdi.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konutlardan savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinde çalışan personelin kullandığı konut sayısı yaklaşık 140 bin. Kampüs alanında kalan ve hizmet binaları ile bütün bulunan yaklaşık 59 bin adet kamu konutu yer almakta olup bunların dışında 50 bin kamu konutunun ekonomiye kazandırılması düşünülmektedir. İlk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanmakta olup, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin'deki konutların satış ihalesi yapılması için talimat verildi. 37 ilimizde de konutların değerleme işlemlerinin ardından satış talimatı verilecektir.”