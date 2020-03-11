Akar ve Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'yla yapılan İdlib mutabakatına ilişkin '5 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz' açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, İdlib'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes anlaşmasının ardından Rusya'yla yapılacak ortak devriyelere ilişkin açıklamada bulundu.

Akar, "Muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Rus askeri heyetiyle biliyorsunuz görüşmeler sürüyor. Muhtıra çerçevesinde neler yapılabileceği belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M 4 üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz. Şu anda görüşmeler olumlu devam ediyor" dedi.

Akar, "Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Buna çalışıyoruz. Bundan sonra da görüşmelerin olumlu devam etmesi için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Rusya tarafının da verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İdlib'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.