'Adil Öksüz'ün yeri tespit edildi' iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan, darbe girişiminin ardından yakalanmasına rağmen serbest bırakılan Adil Öksüz, o tarihten bu yana bulunamamış, yurt dışına kaçtığı belirtilmişti.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini dile getirmişti.

Soylu'nun açıklamasının ardından bugün konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum kişi bu ülkeden kaçmıştır, gittiği ülkeler tarafından koruma altında. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Ama bunların yöneticileri bu teröristleri teslim etmedi. Burada İçişleri Bakanlığımız karga tulumba bir şekilde alır gelir mi, o da başka konu" ifadesini kullandı.

BERLİN'DE KONTROL ALTINA ALINDI İDDİASI

İddiaya göre Türkiye tarafından Almanya'ya gönderilen 69 kişilik "terör listesi"nin ilk sırasında yer alan Adil Öksüz, Alman istihbarat ekipleri tarafından Berlin Mitte yakınlarında gizlendiği evde bulundu ve kontrol altına alındı.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, Öksüz, Almanya'da iki katlı bir evin giriş katında yaşıyor.

Öksüz'ün BND ajanları tarafından sorgulandığı ve onların kontrolünde olduğu ileri sürüldü. Sorguya Türk istihbaratının da katıldığı iddia edilirken Öksüz'ün iadesinin sağlanması için girişim başlatıldı.