ABD 'çekiliyoruz' açıklamasında sonra Türkiye sınırında yeni üs kurdu

Suriye'den çekilme kararı aldığını açıkladıktan sonra önce SDG ile Suriye petrollerini kontrol altında tutacağını açıklayan ABD, şimdi Suriye'de Türkiye sınırına yakın Tırpespiye kasabasında askeri üs kurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kamışlı kentinin doğusunda yer alan Tırpespiye kasabasının yakınında petrol kuyuları bulunuyor.
Bu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasından sonra Türkiye sınırında kurduğu ilk üs oldu.
Suriye'nin kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr er Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında ABD askerleri bulunuyor.