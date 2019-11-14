800 gazete kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ikinci yargı paketindeki yer alacak düzenlemenin 800'e yakın yerel gazetenin kapanmasına neden olacağını söyledi.

AKP'nin ikinci yargı paketi düzenlemesinde yer alacak bir düzenlemenin yerel gazetelerin kapanmasına neden olabileceği açıklandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Bu ikinci yargı paketinde ulusal ve yerel gazetelere ağır darbe indirecek bir düzenlemenin yer alacağı bilgisini edindik" derken, "Nedir o? İcra- iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılarak, bu ilanların internet üzerinden yayınlanması planlanıyor. Resmi ilanlar özellikle yerel gazetelerin can damarıdır. Yerel gazeteler resmi ilanlarla ayakta duruyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bin 100 civarındaki yerel gazeteden 800’e yakınının kapanacağı öngörülüyor. Binlerce basın emekçisi işsiz kalacaktır" ifadesini kullandı.