29 Ekim'de 15 Temmuz anması...

Cumhuriyet’in 96. Kuruluş Yıldönümü’nde, Başkent Ankara’da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anması yapılacak.

Cumhuriyet'in 96. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarının başladığı zamanı devlet, 28 Ekim saat 13:00 olarak ilan etti. Ankara'da saat 14:00'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" adlı gölge oyunu oynatma kararı aldı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Ankara Valiliği ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Ekim 2019'da onayladığı karar daha sonra Ankara'daki tüm ilçe müdürlüklerine gönderildi. 11 Ekim 2019 tarihinde Çankaya Milli Eğitim Şube Müdürü Methi Çelik, 3 sayfalık ‘Makam Oluru' yazılarını da ilgi tutarak tüm okullarla paylaştı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Kapsamında Gölge Oyunu Sergilenmesi” konulu resmi yazıda makam olurları olduğuna dikkat çekildi.

Talimat metni şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın talimatıyla, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında, “Vatan Sevgisine Engel yoktur” isimli gölge oyunu 28 Ekim 2019 günü saat 14:00'da Yenimahalle İlçesi Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda valilik ve milli eğitim müdürlüğü oluruyla sergilenecektir. Bu kapsamda okulunuzda/kurumunuzda duyurulması, programa öğrenci, öğretmen ve tüm velilerin katılımın sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve bu süreçte görevlendirilen okulunuz, kurumunuz, yönetici ve öğretmenlerine imza karşılığı görevlendirme emrinin tebliğ edilmesi için gereğinin yapılmasını rica ederim” denildi. Resmi talimatta ayrıca oyunu sergileyecek olan kafilenin Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konaklayacağı da bildirildi”

“Cumhuriyet Bayramı'nda, 15 Temmuz Programı yapılmasını kasıtlı buluyoruz” diyen Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, “30 Ağustos Zafer Bayramı da yaz tatiline denk geliyordu. Okullarda bu bayramı kutlamayı akıl etmeyenler, 15 Temmuz Anması Eylül ayı başından bu yana tüm okullarda zaten yapıyor. Okulların açıldığı ilk ay olan Eylül'de, hain FETÖ darbe girişimi için tüm okullar program yapmaya zorlanılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili bir etkinlik yapılmıyor. Bu yetmedi şimdi de resmî tatil ilan edilen 28 Ekim 2019 günü öğleden sonra öğretmen, veli ve öğrencilere katılımın zorunlu olduğu 15 Temmuz Anma Programı yapılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da hem de zorunlu 15 Temmuz programı yapılması kabul edilemez” dedi.