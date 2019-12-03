10 yıllık şoförünü fakülte sekreteri olarak atadı

10 yıldır şoförlüğünü yapan Yunus Başarır’ı fakülte sekreteri olarak atayan rektör Ubeyde İpek kararı savunarak, 'Bu atamanın liyakatlı olduğunu düşünüyorum' dedi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır’ı iki yıldır boş olan İletişim Fakültesi Sekreterliği’ne atadı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, İpek kendisini "Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum zaten bu atamanın liyakatsız olduğunu düşünseydik atamasını yapmazdık bu konuda liyakatli olduğundan şüphem yok” diye savundu.

Şoförünü İletişim Fakültesin sekterliğine atayan Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek ise, “Yunus Başarır' da 10 yıllık tecrübesi olan üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi. Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı ataması gerçekleşmiştir” dedi.

İletişim Fakültesi Sekterliğine Mayıs ayında atanan Başarır'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

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