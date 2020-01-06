Yağış ve rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri yarınki tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri de fırtına engeline takıldı. Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu. Mersin'de ise 'kırmızı kod' uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde fırtına ve yağmur etkisini sürdürüyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirdi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

KAYSERİ'DE BAZI EVLERİN ÇATISI UÇTU

Kayseri'de de öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Altınoluk, Alparslan, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 25 olaya müdahale etti. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın da etkili olduğu Mersin de, sahil şeridinde "dev dalgalar" oluştu.