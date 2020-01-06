İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına: Okul ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle ev ve okulları su bastı, ağaçlar devrildi.

İstanbul'un genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına sonucu bazı ev ve okulları su bastı, bir okul tahliye edildi.

Sultanbeyli'de şiddetli yağış nedeniyle 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu’nun rögarı taştı. İhbar üzerine okula belediye ekipleri sevk edildi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu. Öğrenciler tahliye edilerek derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı.

Sultangazi’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle de bazı evleri su bastı. Su basan evlerden belediye ekipleri vidanjör ile su tahliyesi yaptı. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde de yoğun yağış nedeniyle bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Fatih'te ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar iki araca zarar verirken, itfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Arnavutköy ile Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç da yola devrildi. Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde de fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Silivri’de ise fırtına nedeniyle 3 katlı binanın çatısı bahçeye uçtu.