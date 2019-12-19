Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Umutsuzluğua karşı mükemmel bir ilacımız var' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 200. sayısı "Umutsuzluğua karşı mükemmel bir ilacımız var" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

UMUTSUZLUĞA KARŞI MÜKEMMEL BİR İLACIMIZ VAR

Türkiye Komünist Partisi, ‘kendi partimizde örgütlenelim, patronların partilerinde değil’ diyor.

Türkiye Komünist Partisi, ‘kendi gücümüze güvenelim, iktidar partisinde ortaya çıkacak çatlaklara, düne kadar iktidarla iş tutup şimdi kurtarıcı pozlarında ortalığa çıkanlara ya da şişirme kahramanlara değil’ diyor.

Türkiye Komünist Partisi, bu hafta sonu İstanbul ve İzmir’de, yılbaşının hemen ertesindeki Pazar günü Ankara’da yapacağı toplantılara bunun için çağrı yapıyor.

Kendi gücümüzle, kendi partimizde, kendi emeğimizle, kendi kurtuluşumuz için birleşelim.

Yalanların, sahte umutların, boş sözlerin ve içi boş vaadlerin değil işçi sınıfının kurtuluş projesinin peşine düşelim.

Siyaset var siyaset var

Siyasetçiler ya da politikacılar dediğinizde asalak bir tabaka geliyor akıllara. Ama bu asalaklara kafa tutmak için bile siyaset yapmak gerek. TKP emekçileri “siyaset” yapmaya çağırıyor. Elbette bizim çağrısını yaptığımız siyasetle asalak düzen politikacısı takımının yaptığı siyaset arasında hiçbir ilgi yok.

Umuda, Örgütlülüğe, Halkın Şölenine Çağrı

Yılgınlık, çaresizlik, umutsuzluk bugün halkın baş düşmanı. Kahrolası bir düzende yaşıyoruz, kabus gibi ve bu kabustan uyanmanın mümkün olmadığı fikri yayılıyor. Toplumu çürütür bu. Son haftalarda siyaset namına konuştuklarımıza bakın: Davutoğlu, Babacan, Cem Uzan… Çare diye önümüze bunlar konuyor. Evet şöyle diyebilirim: Biz bu çaresizliğe meydan okuyoruz ve meydan okumamızı güçlendirmek için düzenliyoruz bu etkinlikleri. Mevcut siyasi iktidarın bir kuşağın gençliğini çalan karanlığının ardından “kurtuluş” diye önümüze konanları reddediyoruz. Öncesinde Demirellerin, Çillerlerin, Özalların ve diğerlerinin mirasını da… Türkiye’nin para babalarının tasarımına mahkum edilemeyeceğini her yolla göstereceğiz, kanıtlayacağız. Aydınlık, sömürüsüz, eşitlikçi, bağımsız, egemen bir Türkiye sevdasından vazgeçmeyeceğiz.

Kemal Okuyan – TKP Genel Sekreteri

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR