Tıbbi konularda fetva vereceklermiş!

Sağlık Bakanlığı reçetelere hacamat, sülük ve kupa gibi bilim dışı uygulamalar eklerken, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Tıbbi konularda nasıl fetva vereceğini tartıştığı sempozyum düzenliyor.
Teknolojinin gelişmesi ile ahlakın bozulacağını savunan sempozyum toplayıcıları, fetva vermekte zorlanmayı aşmak için halk sağlığı açısından geri durumda olan ve sürekli çocuk ölümlerinin yaşandığı Endenozya'yı örnek veriyor. Genetik Mühendislik, biyomedikal gibi alanların sorgulandığı sempozyumun başlıkları şu şekilde:
'FETVA VERME ZORLUKLARINI İLK TOPLANTIDA AŞAMADIK İKİNCİSİNİ DÜZENLİYORUZ'
İSAM'ın tanıtım broşüründe şu ifadeler yer alıyor:
İlkini 05.06.2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” başlıklı toplantımızda karmaşık tıbbi meselelere İslami cevaplar verilirken, karar noktasına kadar hangi aşamalardan geçildiği veya geçilmesi gerektiğini tartışmak istedik. Tıp mensuplarının bile teknolojik yapılarını anlamakta zorlandığı konuları, tıp alanı dışındaki insanların anlayıp karar vermesi mümkün müdür? Sonuçlarına bakarak değerlendirmek yeterli midir? Bir çok soru sorulabilir. Açıkça bellidir ki, anlamak ve karar vermek çok zordur.
İlk toplantıda bu zorlukları aşmak için tartışmalar yaptık ancak fark ettik ki, tatmin edici bir yere varamadık bu yüzden bu toplantının ikincisini düzenlemeyi gerekli gördük .Neticeten, düşünüyoruz ki, İslam âlimleri tıbbi konularda karar verirken durumun zorluğunu, hassasiyetini ve yakın gelecekte olabilecekleri anlamalarının yanında bir metodoloji üzerinde düşünmelidirler. İkinci toplantımız belki de devam edecek yeni toplantılar ile bu konuyu ele almaya devam ediyoruz.