Sent Antuan Kilisesi şimdilik satılmıyor

Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi'nin sahibi olarak görünen İtalya Kraliyet Ailesi mensuplarının varisleri, mülkün bir bölümünü satma girişimde bulunmuştu. Kilise ise tedbir kararı aldırdı. Varislerin tedbir kararının kaldırılması talebi reddedildi. Bu kararla kilisenin satış işlemi şimdilik gerçekleşmeyecek.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde, kilise üzerindeki tedbir kararının kaldırılması talebiyle açılan ara duruşmaya, davacı kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu ile davalılar Ferdinando Quelberto, Öjenyo Alfonso ve Marya Bana'nın mirasçıları adına avukat Simay Mukaddes Söğütoğlu katıldı. Duruşmada, kilisenin Başrahibi İulian Pişta ve mirasçıları bulup dava açmaları için vekalet aldığı belirtilen Sebahattin Gök de hazır bulundu. Beyanı sorulan davacı kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçeyle Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin avukatı olarak feri (yan) müdahillik talebinde bulunduğunu kaydederek, Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin müdahillik talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Kilise ise tedbir kararı aldırdı. Varislerin tedbir kararının kaldırılması talebi reddedildi. Bu kararla kilisenin satış işlemi şimdilik gerçekleşmeyecek. İLGİLİ HABER Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi satılığa çıkarıldı