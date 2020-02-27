Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi satılığa çıkarıldı

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatı, geçmişte üzerlerine kayıtlı olan kişiler tarafından satışa çıkartıldı. Durum kiliseye bildirilince Başrahip İulian Pişta tedbir kararı koydurdu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan en büyük Katolik Kilisesi olan Sent Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartman ile 4 adet işyeri, dönemin İtalyan Kraliyet ailesi mensupları üzerine kayıt edildi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971 tarihinde Beyoğlu 1. Noterliği'nce söz konusu bölgedeki haklarından feragat ettiler. Tapu Müdürlüğü'nce yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2013 yılı 11 Mart günü, İtalya Başkonsolosluğu'nca (Consolata Generale D'italia), Sent Antuan rahipleri olarak bilinen, 'Ordine Dei Frati Minoro Conventuali' rahiplerinin ve yasal temsilcilerinin talepleri üzerine Konsolosluk, söz konusu kilisenin namı müstear adına kayıtlı olduğunu, tescilin dönemin mevzuatına göre mecburen yapıldığını gösterir bir belge Tapu Müdürlüğü'ne sundular.

Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu'nun, kilisenin ve müştemilatlarının usulsüz şekilde aradan yıllar geçtikten sonra Sebahattin Gök isimli bir kişi tarafından satılmak istendiğini dile getirerek, bu satışın gerçekleşmemesi için kilise ve müştemilatları üzerine tedbir konulması talebi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edildi. Gök ise, tedbir kararının kalkması için, açılan davaya itiraz etti.

Mahkemenin ilerleyen günlerde kilise hakkındaki kararını vereceği öğrenildi.