Sağlık Bakanı'ndan Aksaray'daki 'koronavirüs' şüphesiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'yeni koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan hastalardan birine H1N1 tanısı konduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki "yeni koronavirüs" şüphesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca "Aksaray’da dünden bu yana gündemde olan 12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk. Hastalık genelde zatürree tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı. Örmek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk" dedi.

Hastanın dünden bu yana ateşi olmadığını ve herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduklarını söyleyen Koca "Bundan sonraki süreçte mevsimsel grip tedavisi süreci olacak" diye konuştu.

Koca Çin'deki Türk vatandaşlarına ilişkin ise "Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız" diye konuştu.

Yeni koronavirüsle ilgili olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduklarını söyleyen Bakan Koca "Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin" dedi.

