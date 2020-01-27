Aksaray’da yeni koronavirüsü şüphesi: 12 kişi hastanede

Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin akciğer filmlerinin normal olduğunu, kan testlerininse 24 saat içinde sonuçlanacağını açıkladı.

DHA tarafından ilk geçilen haberde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü, hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişinin tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste müşahede altına alındığı belirtildi.

DHA akşam saatlerinde haberinde revizyona giderek müşahade altına alınanların 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi olduğunu bildirdi.

Buna göre Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. Çin'de görülen 'koronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Akşam saatlerinde konuyla ilgili Valilik binasında basın toplantısı düzenlendi.

VALİDEN İŞÇİ DEĞİL TURİST AÇIKLAMASI

Aksaray Valisi Ali Mantı burada yaptığı açıklamada "Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi' böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı" dedi. Vali Mantı şunları söyledi: 'Bugün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi', böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında.''

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YEŞİLDAĞ: AKCİĞER FİLMLERİ NORMAL

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da "Bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ve ateş şikayeti var. Geldiği yeri de dikkate aldığımızda tedbir amaçlı müşahedeye aldık. Bunlarda yaptığımız akciğer filmleri normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Kanları aldık, kanları da bakanlığa gönderdik, sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz. Çünkü müşahede altında tutuyoruz, sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı söz konusu değil" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: SADECE BİR KİŞİDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "şu ana kadar kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız olmadı" demiş ve Aksaray'daki olayla ilgili ise sadece bir kişide Çin'den gelmesinden dolayı yeni koronavirüsten şüphelenildiğini belirtmişti. Koca, alınan numunenin sonucunun henüz çıkmadığını, hastanın durumunun iyi olduğunu söylemişti.

