'Lüks yat' davasında sona yaklaşıldı

Uzan Grubu’ndan TMSF’ye geçen lüks yatların satışıyla ilgili davada sona yaklaşıldı. Eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın da aralarında bulunduğu 13 kişiye 3-15 yıl arası hapis istendi.

Eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığa zimmet suçlamasıyla 3-15 yıl arası hapis istendi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Uzan Grubu’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devri sonrası el konulan lüks yatların satışı sürecinde haksız yere ödeme yaptıkları iddiasıyla, eski TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Savcı, Fethi Çalık ve 4 sanığın “zimmet” suçundan 7 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıkların ise “zimmete yardım” suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fethi Çalık, İsmail Murat Çağatay, Nazım Barış Çağcağ ve Deniz Bozkurt ile şikâyetçi TMSF avukatları katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaada, sanıklardan Fethi Çalık’ın Uzan Grubu Şirketi tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevine fon alacaklarının tahsili amacıyla atandığı, sanıklardan Deniz Bozkurt’un ise suç tarihinde söz konusu şirketin genel müdürü olduğu aktarıldı. Yine Çalık ve Bozkurt’un, kendilerine görevleri nedeniyle verilen devredilmiş mal ve parayı haksız menfaat sağlamak amacıyla hareket ederek usülsüz işlemlere konu ettikleri belirtildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.