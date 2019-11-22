Liselerde sınıfta kalma geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerin performansının düştüğünü belirterek ’öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde sınıfta kalmanın yeniden getirileceğini duyurdu.

Selçuk “Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek” dedi.

Sabah gazetesine konuşan Selçuk temel derslerin aşamalandırılacağını belirterek “Örneğin matematik dersi 1, 2 ve 3 olarak bölünecek. Matematik 1’i geçemeyen matematik 2’yi alamayacak” dedi.

Bakanlığın Türkçe eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için yeterliliği ölçen bir eğitim altyapısı kuracağını söyleyen Selçuk, yeni karnelerde temel derslerde notun yanında başarı ve eksikliklerin nedenlerinin de belirtileceğini açıkladı.

