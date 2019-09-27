Kandilli: Enerji birikiyor, sona doğru yaklaşıyoruz...

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün İstanbul'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Özener, beklenen Marmara depremine ilişkin 'Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan İstanbul depremiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz" diyen Özener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: