İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

TÜİK’in yayımladığı verilere göre Ekim ayında geçen yıl aynı aya göre konut satışları yüzde 2,5 oranında azalırken, ipotekli konut satışları ise yüzde 525,1 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 oranında artarak 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 35,3 oranına çıktı.

İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il ise yüzde 54,3 ile Artvin oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019’da ilk sırayı 2 bin 43 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova izledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 597 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.

