Milyonlar borç batağında: İcralık davalarda artış...

2019 Ocak-Ekim arasındaki 11 ayda, bankalara kredi kartı ve kredisini ödeyemeyip icralık olanların sayısı 1 milyonu aştı. Toplam icra dosyası ise 21 milyonun üzerinde.

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alınanların sayısı hızla artıyor. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı "Ekonomik Göstergeleri Değerlendirme Raporu"nda batık kredilere dikkat çekildi. Raporda, “2019 Ocak-Ekim döneminde toplam 1 milyon 205 bin 253 vatandaş daha bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Son 5 yıl içinde takibe alınan ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı ise 3 milyon 667 bin 827 oldu” tespiti yapıldı.

TAKİBE ALINAN KREDİLER 140 MİLYAR TL

Sözcü'den Başka Kaya'nın haberine göre raporda şunlara yer verildi: “Takibe alınan krediler 46 milyar lira artarak, 6 Kasım itibarıyla 140 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kredi stokunun yüzde 7,1 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 49,4'ü bulmuş, batık kredilerin oranı ise yüzde 5,5'e çıkmıştır. Bu borcun 447 milyar TL'si tüketici kredilerinden, 115 milyar TL'si de kredi kartlarından kaynaklanmaktadır.”

21 MİLYONDAN FAZLA İCRA DOSYASI VAR

Raporda, 1 Ocak-10 Kasım 2019 günleri arasında açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artarak 7 milyon 894 bine ulaştığına da işaret edildi. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı 5 milyon 100 bin olarak gerçekleşirken, icra dairelerinde 11 Kasım itibarıyla toplam 21 milyon 264 bin dosya işlem görüyor.