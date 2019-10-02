Devlete borçlu milyonlarca kişinin hesabına e-haciz uygulanmaya başlandı

Geçtiğimiz iki hafta içinde, milyonlarca kişinin banka hesabı bloke edildi. Devlete olan borçlarından dolayı 'e-haciz' işlemi ile karşılaşan vatandaşların paralarına el konuldu.

3 milyon 889 bin 128 kişinin banka hesabı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi daireleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından "bloke" edilmeye başlandı. Hesaplarına el konulan vatandaşlar mağdur oldu.

HABER BİLE VERİLMEDEN HESAPLAR BOŞALTILIYOR

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında e-haciz uygulamasıyla ilgili bazı bakanlıklardan bilgi aldığını söyledi. Uğurluoğlu, "Hazine Maliye Bakanlığından aldığım bilgiye göre, vergi yapılandırması yapan 2 milyon 879 bin 562 mükellef bir yıl için de 2 taksit ödeyemedi. Çalışma Bakanlığından aldığım bilgiye göre, SGK borcunu yapılandıran ancak 2 taksit ödeyemeyen 792 bin 350 mükellef hakkını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığından aldığım bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen yaklaşık 217 bin 216 kişi bulunuyor" diye yazdı.

Toplam 3 milyon 889 bin 128 kişinin banka hesabının "bloke" edildiğini belirten Uğuroğlu, pek çok vatandaşa bloke ile haber bile verilmediğini, bankaların müşteri hizmetlerini arayanlara da, "Telefon ile bilgi veremeyiz. Şubeniz ile temasa geçin. Neden 'bloke' konulduğunu şubenizden bizzat giderek öğrenebilirsiniz" denildiğini yazdı.

Uğurluoğlu, yazısında uzmanından öğrendiğini söylediği, banka hesaplarını bloke eden borç kalemlerini de yazdı:

Trafik Para Cezaları,

Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

Motorlu Taşıtlar Vergisi,

RTÜK idari para cezaları,

Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

Öğrencilerin, KYK'ya olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

Ecrimisil borçları,

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

Mahkeme cezaları ve yargı harç borçları,

Tüm vergi borçları

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ HESAPLARINA DA E-HACİZ GELMEYE BAŞLADI

Hesaplarına el konulanların bir bölümünü KYK'ya borcunu ödeyemeyen öğrenciler oluşturuyor. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, daha önce KYK borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını ve 280 bin üniversite mezunu hakkında yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen üniversite mezunlarının da maaşlarına haciz konulmaya başlandı.

KYK borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçlar giderek katlanıyor. Erdoğan'ın "Her üniversite bitirenin iş sahibi olması diye bir şey yok" dediği mezunlar, bir yandan iş ararken bir yandan da devletin ücretsiz sağlaması gereken hizmetlere olan borcunu ödeyemediği için zor durumda.

'KYK BORÇLARI SİLİNSİN'

Öte yandan, İYİP'li Yavuz Ağıralioğlu, Meclis Başkanlığı'na KYK borçlarının silinmesi ile ilgili bugün bir kanun teklifi verdi. Ağıralioğlu tarafından hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında, "Öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır" denildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirildikten sonra Milli Eğitim Komisyonu'na gönderilecek olan yasa teklifi, bu komisyonda da kabul edilirse Meclis Başkanlığı'na gidecek.