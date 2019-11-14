Öğrenim kredisi alan yüzbinlerce kişiye haciz

CHP'li Yunus Emre, son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.

Emre, “Borcu olan 342 bin 282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında taksitlerini ödeyemeyen 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi. Emre, şunları dile getirdi: “KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamak zorunda. Ödenmeyen borçlara da aylık yüzde 1.40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Geciken borç, alınan kredinin 2-3 katına çıkıyor ve haciz işlemleri başlıyor.”