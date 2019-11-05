Herkese veriştirdi.. CHP'ye, halka, öğrenciye, MB Başkanına, IMF'ye, Hasan'a, ha sana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine yapılan "zam" miktarını açıkladı.

Erdoğan, lisans öğrencilerinin zam miktarının 50 lira olduğunu söyledi.

"Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" diyen Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor" ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: REFAH SEVİYESİNİ YUKARI ÇIKARDIK

Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar, her alanda gelirleri buna bağlı olarak refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Bugün Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir" dedi.

'IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ'

Erdoğan, "Geçenlerde ana muhalefetin parti sözcüsü çıkmış, IMF ile ilgili olarak 23.5 milyar dolardan biz devraldık. Ve bunu 2013'ün mayısında ne yaptık? Sıfırladık. Bizim IMF ile bir ilgimiz yok. Yine oradan ne yapıp ne edip iktidara çamur atabiliriz derdindeler. Atamazsın. Sizin buraya diliniz yetişmez. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Sizin bunları yapacak gücünüz takatiniz yok. Bu milletin başına IMF'yi saran sizsiniz. IMF bizden 5 milyar euro borç istedi, bunu hep söylüyorum. Arkadaşlarıma dedim ki 'Verin.' Sonra baktılar ki, 'bu çılgın Türklerin sağ solu belli olmaz, herhalde verecekler.' Almaktan vazgeçtiklerini" söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI: LAF DİNLEMİYORDU

Erdoığan, "Hep ne diyordum? Bu faizi düşürmekten başka çare yok. 'Bunu düşürdükçe enflasyon düşer' dedim. Demedim mi? Bakın şimdi, sistem değişince Merkez Bankası'nı da görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Dedik, 'Bak böyle böyle, bunu düşüreceğiz.' Şimdi enflasyonda tek haneye düştük, buyurun." dedi.

'MEKTUP YAZDIM'

Erdoğan mesajlarımız tüm muhataplarımızadır "bir mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a ha sana" dedi.

F-35 AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Patriotları satmadıkları için gidip Rusya'dan S-400 aldık. F-35 savaş uçaklarımızı bize teslim etmek istemediler. Alternatif tedarik yollarını araştırıyoruz. Dünyada alternatifsiz hiçbir şey yok. Yeter ki paran olsun. Verirsin, alırsın" dedi.